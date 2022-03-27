“صقر نينوى” يعالج مخلفات حربية في المحافظة

2022/03/27 | 22:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عالج خبراء مكافحة المتفجرات ( صقر نينوى )، اليوم الاحد، مخلفات حربية في المحافظة.وذكر بيان لاعلام مديرية مكافحة المتفجرات، وتلقته ايرث نيوز، انه “بعد ورود نداء يفيد بوجود اجسام غريبة في ناحية القيارة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه للمكان المقصود وعند الوصول تبين وجود عبوات ناسفة وقنابر هاون واجزاء […]

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