التجارة.. استكمال الاستعدادات لتوزيع مبالغ دعم مسوقي الحنطة

2022/03/27 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الاحد، جاهزية الوزارة لتوزيع مبالغ دعم مسوقي الحنطة بواقع 50 الف دينار للطن الواحد التي اقرها مجلس النواب العام الماضي، فيما أكد الجبوري الانتهاء من توزيع جميع مستحقات الفلاحين عن المحاصيل المسوقة للعام الماضي.واشار الجبوري في بيان نقله الناطق الرسمي، وتلقته ايرث نيوز، ان “الوزارة اكملت […]

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استكمال الاستعدادات لتوزيع مبالغ دعم مسوقي الحنطة أولاً على ايرث نيوز.

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