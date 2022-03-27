نفط ميسان تستكمل تأهيل وتحديث منشآت حقل العمارة

2022/03/27 | 23:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الننفط، الاحد، تمكن شركة نفط ميسان من إنجاز عمليات التأهيل والتحديث للمنشآت النفطية في حقل العمارة النفطي، استعدادا لإعادة الضخ والتشغيل.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "في إطار خطط وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية لتنفيذ مشاريع التطوير والتأهيل للمنشآت النفطية وتعزيز القدرات التشغيلية والإنتاجية في الحقول التي تخضع لإدارة الجهد الوطني، انجزت شركة نفط ميسان عمليات التأهيل والتحديث للمنشآت النفطية في حقل العمارة وتهيئها لإعادة التشغيل والضخ".

واضاف البيان انه "بعد إنجاز جميع مراحل العمل،ا لتي تسبق إعادة الإنتاج من حقول الجهد الوطني لضخ النفط الخام المنتج عبر خط التصدير الرئيس (عمارة - حلفاية - فاو)".

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