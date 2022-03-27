30 لاعبا يهددون النجف بالإقصاء من الدوري العراقي

2022/03/27 | 23:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم 30 لاعبا محليا، شكاوى ضد إدارة نادي

النجف العراقي، للمطالبة بتسديد

مستحقاتهم المالية، وعدم إيفاء النادي

المشارك بالدوري الممتاز، ببنود العقد

المُبرم بين الطرفين.

ودعت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد

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