2022/03/27 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نتائج دراسة طبية أجراها باحثون في جامعة هارفارد على آلاف النساء عن علاقة "غريبة" بين تناول المضادات الحيوية وتراجع القدرات المعرفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للنساء.. دراسة من هارفارد ترصد علاقة بين المضادات الحيوية والقدرات الذهنية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للنساء.. دراسة من هارفارد ترصد علاقة بين المضادات الحيوية والقدرات الذهنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).