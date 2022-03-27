تدمير سبع مضافات لداعش والإستيلاء على أسلحة وأعتدة في كركوك

2022/03/27 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واعأعلن نائب المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، الفريق علي الفريجي، تدمير سبع مضافات لعصابات داعش الإرهابية والإستيلاء على عدد من الاسلحة والاعتدة في وادي الشاي.وقال الفريجي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ابطالنا في عمليات كركوك يدكون أوكار الإرهاب في وادي الشاي وتمكنت من تدمير مضافة عدد (7)، بالإضافة إلى الإستيلاء على كدس اسلحة، واعتدة عدد (4)، وعلى هاون 81 ملم عدد (2)، وهاون 82 ملم عدد (1)، وهاون 60 ملم عدد (3)، وقاذفة RBG7 عدد (3)، وقناص نوع شتاير محور عدد (1)، وقنبرة هاون مختلفة عدد (5)، ومقذوفات مختلفة تستخدم في صناعة العبوات الناسفة (69)، واعتدة مختلفة عدد (75) وحاوية عتاد (48) حشوة دافعة".وتابع: فضلا عن " تدمير عبوات ناسفة عدد (6)، والعثور على صفيحة هاون مختلفه عدد (3)، وعلى ركيزة هاون مختلفة عدد (4)، وكذلك العثور على صاروخ كاتيوشا عدد (1)".

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