2022/03/27 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية تنتشر حول مقر الحزب الديمقراطي بالكرادة بعد تجاوز أحد أعضاءه على السيد السيستاني

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