بخلاف إعلان روسي.. أذربيجان تنفي سحب قواتها من بلدة في قره باغ

2022/03/27 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت أذربيجان، الأحد، انسحابها من بلدة استراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي، خلافا لما أعلنته موسكو، ونفت انتهاك قواتها وقف إطلاق النار مع أرمينيا.

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