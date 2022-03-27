تعرف على ماتخطط له سوني بشأن العاب PlayStation

2022/03/27 | 23:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تخطط شركة سوني في وقت مبكر من الأسبوع المقبل للإعلان عن خدمة اشتراك جديدة في ألعاب الفيديو لمنصة بلاي ستيشن تعرف حاليًا باسم Spartacus، وهي ردها على Xbox Game Pass من مايكروسوفت، وذلك وفقًا لوكالة بلومبرج.وتشير التقارير السابقة إلى أن Spartacus يمكن أن تكون مزيجًا من خدمتي الاشتراك الحاليتين من سوني، وهما […]

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