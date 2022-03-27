بحادث اطلاق نار مجهولة.. اصابة رجل وزوجته في الطارمية

2022/03/27 | 23:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصيب رجل وزوجته، اليوم الاحد، بحادث اطلاق نار مجهولة، في الطارمية شمالي بغداد.وذكر مصدر امني، لوكالة ايرث نيوز، انه اصيب رجل وزوجته نتيجة اطلاق نار من احد المنازل ضمن منطقة اللهيب في الطارمية”.واضاف ان “قوة امنية وصلت لمكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثا عن مصدر اطلاق النار”.

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اصابة رجل وزوجته في الطارمية أولاً على ايرث نيوز.

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