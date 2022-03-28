حاجز‭ ‬عراقي‭ ‬على‭ ‬الحدود مع‭ ‬سوريا‭ ‬لمنع‭ ‬التسلل‭ ‬

2022/03/28 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬يحبط‭ ‬محاولة‭ ‬تهريب‭ ‬مخدرات‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬ بغداد‭- ‬عمان‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أنهى‭ ‬العراق‭ ‬بناء‭ ‬حاجز‭ ‬خرساني‭ ‬عند‭ ‬حدوده‭ ‬الغربية‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنشط‭ ‬فيها‭ ‬خلايا‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكّد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬عراقي‭ ‬رفيع‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬‮ ‬ وقال‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري‭ ‬العراقي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قيادة‭ […]

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