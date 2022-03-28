2022/03/28 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات من الأراضي السورية بغداد- عمان -الزمان أنهى العراق بناء حاجز خرساني عند حدوده الغربية مع سوريا، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية، على ما أكّد مصدر عسكري عراقي رفيع والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المصدر العسكري العراقي لوكالة فرانس برس إن «قيادة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاجز عراقي على الحدود مع سوريا لمنع التسلل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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