القطيع البشري الرقمي

2022/03/28 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام اللاعب‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬لديه‭ ‬مائة‭ ‬وخمسين‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬على‭ ‬مواقعه‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وهناك‭ ‬مشاهير‭ ‬بعدد‭ ‬أصابع‭ ‬اليدين‭ ‬لديهم‭ ‬اعداد‭ ‬مماثلة‭ ‬وقد‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬الى‭ ‬ملياري‭ ‬متابع‭ ‬في‭ ‬الاقل‭.‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬عالم‭ ‬السياسة‭ ‬والزعامات‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬العالم‭.‬ثمة‭ ‬سلطات‭ ‬أخرى‭ ‬لها‭ ‬إمكانات‭ ‬السيطرة‭ ‬والتوجيه‭ ‬والتأثير‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬فئات‭ […]

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