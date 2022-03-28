مصدر مصري لـ (الزمان): قواتنا الجوية لعبت دوراً في تدمير المواقع الحوثية

2022/03/28 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة الرياض‭- ‬الزمان ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬المصرية‭ ‬لعبت‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬حوثية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الحوثية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬نفطية‭ ‬ومتعددة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ولم‭ ‬يبين‭ ‬المصدر‭ ‬طبيعة‭ ‬المشاركة‭ ‬المصرية‭ ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬الاغلب‭ ‬استخبارية‭ ‬وتقنية‭ .‬ […]

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