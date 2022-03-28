متنبئ جوي: “زائر ثقيل” على الابواب وأمطار مفاجئة!

2022/03/28 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الأحد، بارتفاع قريب بدرجات الحرارة وهطولات مفاجئة في البلاد.وقال العطية في منشور على صفحته في “فيسبوك” تابعته إيرث نيوز “زائر ثقيل على الابواب..الصيف يتوعد بالهجوم أمام سيطرة الشتاء والربيع، وهذا الأخير يستعد للانسحاب نهاية الاسبوع، ومعه ستنسحب ايام الاعتدال”.وأكمل “لغرض مواجهة الصيف الحارة سنستعين […]

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