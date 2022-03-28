إصابة شخص وزوجته باطلاق نار شمالي بغداد

2022/03/28 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة شخص وزوجته باطلاق نار شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رجلاً وزوجته اصيبا نتيجة اطلاق نار من احد المنازل ضمن منطقة اللهيب في الطارمية".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثاً عن مصدر اطلاق النار".

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