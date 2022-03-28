2022/03/28 | 00:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكر الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الأحد، تصريحات نايف الكردستاني المسيئة إلى المرجعيات الدينية.وذكر بيان للحزب، تلقت ايرث نيوز نسخة منه، أنه “لا يخفى على احد أن قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الإكارم وينصح بشكل متواصل أعضائه وكوادره بضرورة احترام جميع المرجعيات الإسلامية والديانات […]

ظهرت المقالة حول التجاوز على المرجعيات..



الديمقراطي الكردستاني يتبرأ من “نايف” ويصدر بياناً أولاً على ايرث نيوز.

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