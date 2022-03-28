العراق يستعد لمواجهة سوريا.. كيف يمكن انتزاع تذكرة الملحق من الإمارات؟

2022/03/28 | 00:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

عاودَ المُنتخب الوطنيّ تدريباته، عصر يوم الأحد 27 آذار/مارس 2022، في ملعبِ النادي الأهلي الرديف في دبي، وتعدُّ تدريباتُ اليوم هي الأولى الفعليّة منذ وصوله إلى الإمارات العربيّة المتحدة تحضيرًا لمواجهةِ مُنتخب سوريا في اختتام التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

في حالة تساوي فريقين بعددِ النقاط يتم احتساب فارق الأهداف الإجمالي أولًا

وشاركَ في التدريباتِ جميع اللاعبين الثلاثين، وهم كلٌ من: جلال حسن، محمد حميد، دلوفان مهدي، محمد شاكر، أحمد إبراهيم، عباس قاسم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، سعد عبد الأمير، شيركو كريم، علي الحمادي، مهند عبد الرحيم، بشار رسن، مهند جعاز، حسين علي، مناف يونس، ضرغام إسماعيل، أمجد عطوان، مصطفى ناظم، محمد مزهر، أيمن حسين، علي فائز، حسن رائد، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر، علاء عباس، أحمد فرحان، زيدان إقبال، جيستن ميرام، رسلان حنون.

وذكر الاتحاد في بيان أن الجهاز الفني "عمد إلى تطبيقِ أسلوب اللعبِ الذي سيتبع في المباراةِ المُقبلة والتي ستكون مفصليةً للمنتخبِ الوطني بالرغم من أن الظفر بنقاطها لن يكن كافيًا لقطعِ تذكرة المُلحق ومواجهة أستراليا ثالث المجموعة الأولى، حيث يستوجبُ (خسارة أو تعادل) المنتخب الإماراتي في مباراته الأخيرةِ أمام المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي".

وفي حالةِ تساوي فريقين بعددِ النقاط يتم احتساب فارق الأهداف الإجمالي أولًا، ومن ثم في حالِ التساوي يكون اللجوء الى الأهدافِ المُسجلة (له) ومن ثم (عليه)، وفي حال التساوي يكون اللجوء الى فارقِ المُواجهتين المباشرة، بحسب لوائح المتأهلين.

ويتفوق المنتخب الإماراتي في فارق الأهداف على العراق، إذ يمتلك 6 أهداف وعليه 7، ما يعني أن الفارق هو (-1)، فيما يمتلك العراق 5 أهداف وعليه 11 هدفًا، ما يعني أن الفارق هو (-6)، وبالتالي يحتاج العراق إلى الفوز بفارق خمسة أهداف على سوريا مع تعادل الإمارات، أو فوزه بأي نتيجة مقابل خسارة الإمارات، لانتزاع تذكرة الملحق.

ومن المؤمل أن يعقد غدًا المؤتمران الفني والصحفي لمباراةِ العراق وسوريا، كما سيتم إجراءُ فحوصات PCR لوفدِ المُنتخب الوطني صباح الغد، وستكون تدريباتُ المنتخب الوطني مفتوحةً أمام وسائل الإعلامِ في 15 دقيقة الأولى منها والتي سيحتضنها الملعبُ الرئيسي للنادي الأهلي في الساعةِ الرابعة والنصف.

وأضاف البيان: "تسودُ حالة من الهدوءِ في صفوفِ الوفد العراقي، كما تم الاتفاقُ ما بين الجهاز الفني ومُشرف المنتخب الوطني، وبالتشاور مع إعلامِ المنتخب الوطني، على أن يكون أفرادُ البعثة، ومنذ انتهاء مباراةِ الإمارات في الرياض، بعيدين عن وسائل الإعلامِ والتصريحاتِ التلفزيونيّة بُغية أن يصب المنتخب جلّ تركيزه على المباراةِ المقبلة أمام المُنتخبِ السوري.

ولفت البيان إلى إمكانية "الجمهورِ العراقي الراغب بشراء تذاكر المباراةِ التي تم طرحها إلكترونيا الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وقد تم تخصيصُ نسبة 20% إلى الجمهور العراقي.

وحقق المنتخب الوطني العراقي، يوم الخميس 24 آذار/مارس 2022، فوزه الأول على نظيره الإماراتي بهدف نظيف.

وبهذا الفوز، رفع العراق رصيده إلى 8 نقاط، مقتربًا من المركز الثالث الذي يحتله الأبيض الإماراتي، الذي تجمّد رصيده عند 9 نقاط، في المركز الرابع، متقدمًا على العراق.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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