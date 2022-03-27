الحزب الديمقراطي ينشر بيان استنكار لنايف الكردستاني

2022/03/28 | 00:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يخفى على احد أن قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الإكارم و ينصح بشكل متواصل أعضائه وكوادره بضرورة احترام جميع المرجعيات الإسلامية والديانات الأخرى ، وذلك تماشيا مع نهج البارزاني الخالد.

لذلك نستنكر وندين وبشدة تغريدة المدعوا الدكتور نايف الكوردستاني الذي أساء فيه الى المرجعيات الرشيدة.كما نعلن للجميع أن الشخص المذكور ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب الديمقراطي الكوردستاني لا من قريب ولا من بعيد وان تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له اية صلة بحزبنا الذي يؤمن إيماناً حقيقياً بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية و المذهبية

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