طائر أسمر عند شاطئ البحر - شريف حتاتة



طائر أسمر عند شاطئ البحر - شريف حتاتة
2022/03/28 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة ------------------------------------------------ حلم الطيران ----------------- السماء من حولى فراغ بنفسجى فاتح ، أترك نفسى للتحليق فى أعماقه .

على مسافة بعيدة ألمح نهرا أسمر ينساب ليصب فى زرقة البحر .

أضرب بجناحى ضربات سريعة ، متلاحقة .

أرتفع فى الجو .

جسمى غدا خفيفا ، يعلو ويهبط ، ليحلق من جديد فى يسر .

أنطلق على أمواج الهواء دون جهد .

تخلصت من جاذبية الأرض ، من القيود التى كانت ......

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