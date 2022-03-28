طائر أسمر عند شاطئ البحر - شريف حتاتة

#شريف_حتاتة ------------------------------------------------ حلم الطيران ----------------- السماء من حولى فراغ بنفسجى فاتح ، أترك نفسى للتحليق فى أعماقه .
على مسافة بعيدة ألمح نهرا أسمر ينساب ليصب فى زرقة البحر .
أضرب بجناحى ضربات سريعة ، متلاحقة .
أرتفع فى الجو .
جسمى غدا خفيفا ، يعلو ويهبط ، ليحلق من جديد فى يسر .
أنطلق على أمواج الهواء دون جهد .
تخلصت من جاذبية الأرض ، من القيود التى كانت ......
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