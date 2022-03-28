طائر أسمر عند شاطئ البحر - شريف حتاتة

2022/03/28 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة ------------------------------------------------ حلم الطيران ----------------- السماء من حولى فراغ بنفسجى فاتح ، أترك نفسى للتحليق فى أعماقه .



على مسافة بعيدة ألمح نهرا أسمر ينساب ليصب فى زرقة البحر .



أضرب بجناحى ضربات سريعة ، متلاحقة .



أرتفع فى الجو .



جسمى غدا خفيفا ، يعلو ويهبط ، ليحلق من جديد فى يسر .



أنطلق على أمواج الهواء دون جهد .



تخلصت من جاذبية الأرض ، من القيود التى كانت ......





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