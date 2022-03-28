إحباط محاولة تهريب في منفذ مندلي الحدودي

2022/03/28 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام بمبلغ (25) مليون دينار في منفذ مندلي الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "جهود هيأة المنافذ الحدودية تستمر في التصدي للغش والتلاعب ومنع محاولات الهدر بالمال العام حيث تمكن منفذ مندلي الحدودي من ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب."واضافت، أنه "من خلال إجراء الكشف و المطابقة والتدقيق للمواد والمعاملة المنجزة في نقطة البحث والتحري تبين وجود تغيير في وصف المادة المحملة حيث وجدت مادة (نايلون زراعي) والمصرح به مادة (نايلون التغليف) وهذا يعتبر غش و تهرب من دفع الرسم الكمركي والضريبي الحقيقي ماسبب هدر بالمال العام بقيمة ( 25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار" . واوضحت، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد والمعاملة الكمركية إلى مركز شرطة كمرك مندلي لعرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين."

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