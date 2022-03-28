2022/03/28 | 00:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دانت عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي انتصار حسن اليوم الاثنين، الاساءة التي طالت مرجعية النجف.وكتبت حسن في تغريدة على تويتر اطلعت عليها ايرث نيوز، ان “العراقي الشريف هو الذي لا يقبل للمطبعين ان يتطاولوا على مرجعيتنا الرشيدة سوف نقطع اي لسان يمس بعمامة مراجعنا”.واختتم تغريدتها بوسم، “#مرجعية_النجف_خط_احمر”.وقدم المدعو “نايف […]

ظهرت المقالة رداً على إساءة طالت المرجعية..



برلمانية تهدد بقطع الألسن أولاً على ايرث نيوز.

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