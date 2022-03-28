2022/03/28 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xPyIgbq_77c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي التميمي: إعلان حالة "الطوارئ" يكون في حالات الحرب والنزاعات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي التميمي: إعلان حالة "الطوارئ" يكون في حالات الحرب والنزاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).