2022/03/28 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غضب جماهير كربلاء من قرار تأجيل المباراة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CC_bDD9UxUI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غضب جماهير كربلاء من قرار تأجيل المباراة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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