أول تحرك رسمي من داخلية إقليم كردستان بحق “المسيء” لمرجعية النجف

2022/03/28 | 01:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان اليوم الاثنين، أمراً بالقبض على المدعو “نايف كردستاني”، بعد اساءة صدرت عبر حسابه في منصات التواصل الاجتماعي طالت المرجعية الدينية في النجف.وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية […]

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