وزارة الداخلية في الإقليم تعلن القبض على المدعو

2022/03/28 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واعأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، القاء القبض على المدعو "نايف الكردستاني" بعد إساءته للمرجعية الدينية.وذكر بيان لوزارة داخلية الاقليم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الامنية في اقليم كردستان وبأمر مباشر من وزير الداخلية بالقاء القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".وأضاف البيان، ان "حرية التعبير لا تعني التجرؤ على المساس بالرموز الدينية والوطنية، وان التطاول عليهم وبالاخص مقام المرجعية ليس مقبولا ولايمكن السكوت عليه "، مؤكدا ان "المذكور لا يمثل الا نفسه".وأشار الى ان "موقف حكومة اقليم كردستان والشعب الكردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الاسلامي وسيبقى كذلك".

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