ريبر أحمد يعلن اعتقال كاتب التغريدة

2022/03/28 | 01:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اعتقال نايف كردستاني على خلفية تغريدته بشأن المرجعية الدينية.

وقال بيان للوزارة، "بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الأمنية في إقليم كردستان وبأمر مباشر من وزير الداخلية ريبر أحمد بإلقاء القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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وأضاف البيان، أنّ "حرية التعبير لا تعني الجرأة على المساس بالرموز الدينية والوطنية، وأنّ التطاول عليهم وبالأخص مقام المرجعية ليس مقبولاً ولا يمكن السكوت عليه".

وتابع البيان، "نؤكد أن المذكور لا يمثل إلاّ نفسه وموقف حكومة إقليم كردستان والشعب الكردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الإسلامي، وسيبقى كذلك".

وأحرقت مجاميع من الفصائل المسلحة، بعد منتصف الليل، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، بعد أن حملته مسؤولية التغريدة.

بدوره، أكّد الأخير أنّ التصريح لا يمت إليه بصلة"، مستنكرًا ما ورد فيه.

وقال الحزب في بيان، "لا يخفى على أحد أنّ قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الأكارم، وينصح بشكل متواصل أعضائه وكوادره بضرورة احترام جميع المرجعيات الإسلامية والديانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع نهج البارزاني الخالد".

وأضاف، "لذلك نستنكر وندين وبشدة تغريدة المدعو الدكتور نايف الكردستاني الذي إساء فيها إلى المرجعيات الرشيدة، كما نعلن للجميع أن الشخص المذكور ليس له أيّة علاقة او انتماء إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني لا من قريب ولا من بعيد".

وشدد الحزب، أنّ "تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له أيّة صلة بحزبنا الذي يؤمن إيمانًا حقيقيًا بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية والمذهبية".

ومع تأكيد الحزب، استمرت مجاميع الفصائل المسلحة باستعراضها وسط العاصمة، مع توجيه اتهامات مباشرة إلى قيادات الحزب الديمقراطي، الحليف الأساسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ "الإساءة" إلى المرجعية الدينية، مع التهديد بمهاجمة مقرات أخرى.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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