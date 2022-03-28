تعرف على مجموعتي الزوراء والقوة الجوية في بطولة الكأس للصالات النسوية

2022/03/28 | 01:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقيمت على قاعةِ مُديرية شباب ورياضة بابل قرعةُ بطولة كأس العراق لكرةِ الصالات النسويّة.وجرت القرعةُ بمشاركة 6 فرق هي القوة الجوية والبلدي والدفاع الجوي والزوراء وفتاة بابل وشباب الوطن.وحضرَ القرعة رئيس الاتحاد الفرعيّ في محافظةِ بابل، صلاح عبيس وأعضاء اللجنة النسوية.وتعذرت مشاركةُ فريقي راوندوز وبلادي بعد انسحابهما من البطولةِ وقبل […]

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