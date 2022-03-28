كندا تسحق جامايكا برباعية نظيفة وتتأهل للمونديال

2022/03/28 | 01:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلحق المنتخب الكندي بركب المتأهلين لكأس العالم 2022، بفوزه الساحق 4/0 على نظيره الجامايكي.وذلك في إطار الجولة الـ13 (قبل الأخيرة) من مباريات الدور الثالث النهائي، ضمن تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).وتوج المنتخب الكندي مسيرته الناجحة في التصفيات، ليكون أول المتأهلين من الكونكاكاف إلى المونديال القطري.ورفعت كندا رصيدها إلى 28 نقطة، في صدارة جدول التصفيات، بفارق 6 نقاط أمام كل من المنتخبين الأمريكي والمكسيكي.

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