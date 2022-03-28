2022/03/28 | 01:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون يحرقون مقر الحزب الديمقراطي في الكرادة استنكاراً لتجاوز أحد أعضائه على السيستاني (فيديو) - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يحرقون مقر الحزب الديمقراطي في الكرادة استنكاراً لتجاوز أحد أعضائه على السيستاني (فيديو) - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يحرقون مقر الحزب الديمقراطي في الكرادة استنكاراً لتجاوز أحد أعضائه على السيستاني (فيديو) - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).