حرق مقر للحزب الكردستاني في بغداد (صور)

2022/03/28 | 01:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتعرض مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني للحرق في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم اقتحام مقر الحزب الكردستاني في الكرادة من قبل محتجين وتم السيطرة عليه وحرقه".وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تدخلت في محاولة لاخماد النيران التي اندلعت داخل المقر".

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