بلينكن يعزي عائلات الضحايا.. واشنطن تدين الهجوم

2022/03/28 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان وزير الخارجية لأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، هجوم نفذه مسلحان، في مدينة الخضيرة، في إسرائيل أدى إلى مقتل شخصين.

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