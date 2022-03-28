2022/03/28 | 03:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه سيعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا.وقال زيلينسكي، أنه مندهش من عدد الناس الذين خرجوا إلى الشوارع من أجل أوكرانيا، مؤكدا "سأستمر في التواصل مع البرلمانات الأخرى وسأجري لقاءات جديدة الأسبوع المقبل".وأضاف، "سنعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا"، مبينا أن "المفاوضات مستمرة وهناك إمكانية لعقد جولة جديدة في تركيا".وتابع: ان "القوات المسلحة الأوكرانية ستواصل الدفاع عن أرضنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلنسكي: سنعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلنسكي: سنعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).