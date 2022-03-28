هل جماعة الاخوان - محظورة - حقا ؟؟ - محمد فُتوح

2022/03/28 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح ---------------------------------------------------------قرأت فى الأيام القليلة الماضية ، عدة مقالات من زوايا مختلفة ، عن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، تعكس تلك المقالات ، استنكاراً واضحاً ، ورفضاً مباشراً للتصرفات الأخيرة التى قامت ، ومازالت تقوم بها ، جماعة الإخوان ، محليا ، ودوليا .إن قيادات هذه الجماعة ، المتمثلة فى مكتب إرشاد الجماعة ، المكون من 15 عضواً ، تعقد اجتمعات برئاسة المر ......





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