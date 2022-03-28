شاعر القافلة الأممية التقدمية ----- كاظم السماوي - عبد الجبار نوري

2022/03/28 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري شاعر القافلة الأممية التقدمية كاظم السماويعبدالجبارنوري-ستوكهولمالذكرى الثانية عشر لرحيل جبل العراق ونخلتهُ السامقة الكاتب والفنان وشيخ المنافي وشاعر الأممية المبدع " كاظم جابر السماوي 1915 – الخامس عشر من مارس 2010أنهُ طودٌ شامخ ، وأنوار أزلية على قمة جبل قنديل ، ونوارس مهاجرة على ضفتي الفراتين ، وهو نموذج أنساني للمثقف الوطني سمته الأدب الواقعي اليساري الملتزم ، وشيخ المنافي ،التي قض ......





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