القمة العربية الإسرائيلية.. تحركات متسارعة وواشنطن تطمئن الحلفاء بشأن إيران

2022/03/28 | 04:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهيمن قضية تطور دبلوماسية الولايات المتحدة مع طهران على قمة النقب التي تستمر يومين، وتضم وزراء خارجية ثلاث دول عربية تتمتع بعلاقات مع إسرائيل.

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