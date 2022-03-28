2022/03/28 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبا ما يدفع المدنيون ثمن الحرب ويكونون وقودها.وآلاف الأوكرانيين من ذوي الأصول العربية هم أيضا يدفعون ثمن الحرب ويضطرون إلى اللجوء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا.. وقود الحرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا.. وقود الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).