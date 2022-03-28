تقرير: موسكو تستهدف الروس المغتربين وتعزلهم عن الداخل

2022/03/28 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لشبكة NBC NEWS الأميركية أن موسكو قد تكون "تصلب" آراء الروس الموجودين داخلها ضد الغرب، فيما نقلت تقارير عن تغير في مواقف النشطاء الروس داخل البلاد وقطع بعضهم لعلاقاتهم مع نظرائهم خارجها.

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