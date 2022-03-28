في معارك أوكرانيا.. أجهزة اتصال غير آمنة تفضح الجيش الروسي

2022/03/28 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مراقبون إن القوات الروسية في أوكرانيا اعتمدت، بشكل متكرر ومفاجئ، على أجهزة اتصال غير آمنة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الراديو التي تعمل بنظام الضغط للتحدث، مما ترك الوحدات عرضة للاستهداف، وزاد من تأكيد أوجه القصور في القيادة والسيطرة التي أصبحت تواجه غزو موسكو المستمر منذ شهر.

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