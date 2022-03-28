الأزمة السورية في بداية عامها الثاني عشر - منذر خدام

2022/03/28 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_خدام يعد السيد رامي الشاعر الدبلوماسي الروسي والمستشار في وزارة الخارجية الروسية القناة غير الرسمية التي تمرر عبرها الجهات الرسمية الروسية بعض المواقف التي تريدها ان تبدو غير رسمية تجاه السلطة في سورية وحتى تجاه المعارضة.



في الفترة الأخيرة زار موسكو وفد سوري من لجنة "متابعة الحوار الوطني السوري" ينتمي اعضاؤه أيضا إلى مجلس الشعب السوري، كتب الشاعر معلقا على ما صرحوا به في موسكو بالقول " ما يدهش ا ......





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