فيديو.. ويل سميث يصفع مقدم حفل الأوسكار بعد أن سخر من زوجته

2022/03/28 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدى الممثل الأميركي، ويل سميث، على الكوميديان كريس روك، مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، بعد إلقائه نكته ساخرة من شعر زوجته، مما تسبب في ذهول جميع الحاضرين.

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