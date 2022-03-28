بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة مزراوي

2022/03/28 | 07:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعقطع نادي بايرن ميونخ شوطاً في طريقه نحو التعاقد مع المغربي نصير مزراوي ظهير أياكس أمستردام في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.وينتهي عقد الدولي المغربي مع العملاق الهولندي في حزيران المقبل، مما يمنحه حرية التوقيع لأي نادٍ مجاناً .وأشارت معلومات صحفية إلى دخول المدرب الألماني جوليان ناجلسمان مدرب البايرن على خط المفاوضات بعدما تحدث مع اللاعب بنفسه في اتصال هاتفي، لإقناعه بارتداء القميص البافاري.ويحاول بايرن ميونخ إنجاز الصفقة قبل برشلونة، الذي يحاول هو الآخر الظفر بتوقيع صاحب الـ24 عاما.ويطمح ناجلسمان لتعزيز الجبهة اليمنى لفريقه بضم مزراوي، في الوقت الذي ينوي فيه الاستغناء عن السنغالي بونا سار.المصدر/ كورة

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