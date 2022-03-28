لم استطع دخول حفلة أنغام .. فكتبت - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/03/28 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي تسلقت أنغام بتؤدة وأناة سلالم الطرب ، وجلست منذ زمن بعيد على قمة العزف والغناء ، واصبحت بلا منازع : حنجرة الوقت .



عرف صوتها كيف يتلافى بمهارة سلسلة الممنوعات : أوامر ونواهي الصحراء دائمة الهبوب على تاريخ مصر ، وهذا ما ساعد صوتها على ان يشق طريقه الينا : ليروينا ، نحن العطاشى منذ زمن بعيد اليه ..



الى ما ينفثه في وجداننا واحاسيسنا من حيوية وحياة .



اذ بدأ صوتها ، منذ بزوغه ال ......





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