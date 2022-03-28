حكايات من الفولكلور الكوردي-الخير يجلب الخير والشر يجلب الشر - ماجد الحيدر

2022/03/28 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الخير يجلب الخير والشر يجلب الشرترجمة ماجد الحيدريقال أن رجلاً عاقلاً مجرِّباً كبير السن كان يعيش في إحدى المدن.



كان متحدثاً لبقاً لا يشبع المرء من كلامه.



وصلت شهرة الرجل الى حاكم المدينة فبعث اليه رسولاً يدعوه ليكون ضيفه تلك الليلة.بعد صلاة العشاء قصد شيخنا بيت الحاكم ودخل الديوان وسلّم وجلس.



رحب به الحاكم وطلب منه أن يحدث الحاضرين فشرع بالحديث عن أحوال الدنيا وحكايات الغابرين.



سر ......





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