علاجه جذب الكثيرين من حول العالم.. شاهد كيف عالج أخصائي فتاة من

2022/03/28 | 07:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب فيروس كورونا في إصابة مراهقة من ولاية نبراسكا الأمريكية بخطل الشم، حيث تفوح عادة من الأطعمة التي تحبها رائحة مقززة.لكن أخصائي من ولاية تكساس الأمريكية تمكن من مساعدتها عبر العلاج، وأعطاها جرعتين في العقدة النجمية بعنقها.يقول إن الإجراء ليس جديدًا، لكنه لم يبدأ استخدامه إلا مؤخرًا لعلاج خطل الشم.

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