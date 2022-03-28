بغداد تسمح بدخول الدجاج وبيض التفقيس من إقليم كردستان

2022/03/28 | 07:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قررت وزارة الزراعة، إعادة النظر حول آلية استيراد بيض التفقيس اللاحم والبياض، وسط تحذيرات من فتح باب الاستيراد.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس جلسة هيئة رأي الوزارة الرابعة، للوقوف بجانب المطالبات بإعادة النظر بقرارات فتح استيراد المنتجات الزراعية، وذلك لحماية المنتج المحلي والحفاظ على مشاريع القطاع الزراعي بشقيها النباتي والحيواني".

وأضاف البيان، أنّ "الاجتماع تم بحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري والوكيل الفني ميثاق الخفاجي ومستشاري الوزارة رائد الحداد ومهدي ضمد القيسي وأعضاء الهيئة، فضلاً عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حسن نصيف التميمي، وذلك لمناقشة واتخاذ عدد من الإجراءات التي تخدم العملية الزراعية".

وأوضح البيان، أنّ "الخفاجي بيّن خلال الاجتماع أنّ فتح الاستيراد سيلحق الضرر بمشاريع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية مع التأكيد على العمل الجاد لتذليل المعوقات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي، من خلال وضع الخطط والإجراءات السليمة التي تسهم بحماية وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المستلزمات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات اللازمة للعملية الزراعية والداعمة للاقتصاد الوطني".

وتابع البيان، أنّ "هيئة الرأي صوتت على عدة مواضيع منها طلب دائرة الثروة الحيوانية على إعادة النظر حول آلية استيراد بيض التفقيس اللاحم والبياض من قبل الشركات، وضرورة تخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم المنتج المحلي واستدامة العملية الزراعية، وعدم ممانعة وزارة الزراعة دخول المنتج المحلي من الدجاج الحي وبيض التفقيس من إقليم كردستان بعد توفر الشروط والمحددات وفقًا للروزنامة الزراعية وعملية فحص المنتوجات الداخلة منه".

كما أشار البيان، إلى أنّ "الهيئة ناقشت موضوع شمول المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية بالتسويق وإعادة النظر بتسعيرة محصول الحنطة، وبحث كيفية دعم الفلاحين والمزارعين بالأسمدة والبذور ومعالجة إضرار مشاريع الثروة الحيوانية في محافظة ديالى"، موضحًا أنّ "وزارة الزراعة تواصل عقد الاجتماعات لهيئة الرأي لمناقشة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وآلية تذليل العقبات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي ووضع الحلول المناسبة له بغية زيادة الإنتاج الوطني وتأمين الأمن الغذائي المستدام، خاصة بعد تزايد الطلب العالمي للمنتوجات الزراعية والغذائية وضرورة توفيرها في الأسواق المحلية".

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