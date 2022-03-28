قبل تهديد شون بين.. 3 نجوم رفضوا استلام جائزة الأوسكار

2022/03/28 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تهديد النجم العالمي، شون بين، بإذابة وصهر جوائز الأوسكار الذي حصل عليها بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، غير أن تلك الجائزة تبقى من أرقى درجات التكريم للسينمائيين، ولم يرفضها سوى ثلاثة أشخاص، وفقا لموقع "kfor".

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