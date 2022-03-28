الجوية يواصل استعداداته للبطولة الاسيوية

2022/03/28 | 07:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيواصل نـادي القوة الجوية تدريباته في ملعبه تحضيراً للمشاركة في بطولة الاندية الاسيوية التي تنطلق في السابع من الشهرالمقبل، بغياب أبرز عناصره.وقــــــال عــضــو إدارة الـــجـــويـــة هـيـثـم كـاظـم لصحيفة الـصـبـاح وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاثنين ، ان " تـدريـبـات فريقه مستمرة تحت قيادة المدرب حكيم شاكر، من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة، فنيا وبدنيا استعداداً للمسابقة القارية المقبلة .واضاف كاظم ان " الفريق يعاني من غيابات كثيرة بسبب ارتباط سبعة من لاعبيه من المنتخب الوطني الذي يستعد لملاقاة سوريا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر2022 ، إضافة ثلاثة لاعبين اخرين لالتحاقهم بالمنتخبين الأولمبي والشبابي، فضلا عن فهد طالب الذي يواصل رحلته العلاجية بعد أن أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة ".وأشار كاظم إلى أن " الملاك التدريبي ينتظر اكتمال صفوف الفريق بغية وضع اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي ستبدأ أمـام الجزيرة الإماراتي في مستهل مشوار الصقورقاريا ". وأوضــح كاظم أن " المباراة الأولى أمام الجزيرة الإماراتي في غاية الصعوبة، والفوز فيها سيمهد الطريق للأزرق من أجل مواصلة النجاحات، لما لها من أهمية على الجانب النفسي للفريق ".

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