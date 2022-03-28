زيادة في الأسعار وعدم توافر الموديلات.. السيارات في مصر تعاني بسبب الجنيه والحرب

2022/03/28 | 07:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار السيارات في مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة قرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات جائحة كوفيد19، والحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب ما أكد تجار، مشيرين إلى أزمة في المعروض من السي

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