2022/03/28 | 07:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو أربعة دولارات، اليوم الاثنين، مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في شنغهاي إنها ستغلق المركز المالي للبلاد لإجراء اختبار COVID-19 على مدار تسعة أيام.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.39 دولارات، أو 2.81٪، عند 117.26 دولارًا في الساعة 04:28 […]

ظهرت المقالة عالمياً..



تراجع اسعار النفط اثر مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الصين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمياً.. تراجع اسعار النفط اثر مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الصين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالمياً.. تراجع اسعار النفط اثر مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).