فوز ممثل أصم بالأوسكار يلقي الضواء على تجاهل هوليوود لذوي الإعاقة

2022/03/28 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم التاريخ العريق لجوائز الأوسكار المرقومة فإن اثنين فقط من الفنانين ذوي الاحتياجات الخاصة قد حظيا بتلك الجائزة المرقومة، وذلك بعد أن فاز الأصم تروي كوتسور تاريخاً عندما أصبح أول أصم يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (كودا).

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